Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi
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Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi

19.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:10
Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller üretim alanlarını denetledi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller üretim alanlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren fırınlarda gramaj, ruhsat, temizlik, maske ve sosyal mesafe kapsamında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Periyodik aralıklarla denetimlerini sürdüren zabıta ekiplerinin eksiği olan işletmelerle ilgili eksikliklerin giderilmesi hususunda tutanak tuttuğu aktarılan açıklamada, kurallara uyan işletmecilere ise zabıta ekipleri tarafından teşekkür edildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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