Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi
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Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi

20.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:34
Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden fırın denetimi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller üretim alanlarını denetledi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek ve unlu mamuller üretim alanlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren fırınlarda gramaj, ruhsat, temizlik, maske ve sosyal mesafe kapsamında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Eksiği olan işletmelerin uyarıldığı aktarılan açıklamada, "Eksiklerinin giderilmesi için süre verilerek gidermeyen işletmeler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Kurallara uyan işletmecilere ise zabıta ekipleri tarafından teşekkür edildi. Halkın sağlığını korumak için denetimlerimiz sıklaştırılarak devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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