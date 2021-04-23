Kırıkkale'de zabıta ekipleri miniklerin '23 Nisan' gösterisine eşlik etti
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Kırıkkale'de zabıta ekipleri miniklerin '23 Nisan' gösterisine eşlik etti

Kırıkkale'de zabıta ekipleri miniklerin '23 Nisan' gösterisine eşlik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde miniklerin gösterisine eşlik etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde miniklerin gösterisine eşlik etti.

Geçmişte meydanlarda coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene de korona virüs gölgesi altında buruk şekilde geçiyor. Bu kapsamda Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yenişehir Mahallesindeki özel bir anaokulu tarafından hazırlanan 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı gösterisine katılarak miniklere sürpriz yaptı. Minik öğrencilerin bayramını kutlayan Başkan Türkyılmaz, kendilerine boyama kitapları da hediye etti. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ülkenin de onların omuzlarında yükseleceğini kaydetti.

Günlerdir çalıştıkları koreografileri 23 Nisan kapsamında sergileyen minik öğrencilerin performansı göz doldurdu. Özel kıyafetlerini giyen anaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösteriyi sundu. Büyük beğeni toplayan miniklerin alkışlı, danslı gösterisine Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ortak oldu. Zabıta ekiplerinin öğrencilerle birlikte oyunlar oynayıp dans figürlerine eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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