Kırıkkale'de Yüzde 50 Destekli Sulama Müracaatları Başladı

Kırıkkale'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe destekli bireysel sulama sitemleri için başvurularının alınmaya başlandı.

Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığınca Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan tüm çiftçilere, bireysel sulama sistemleri almak için başvurmaları durumunda, kurulacak olan sistemin yüzde 50'sine KDV hariç hibe desteği verileceğini söyledi.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılacağını ifade eden Yılmaz, "Daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesi amacıyla bu destekleme programı uygulanmaktadır. Başvurular, bu tebliğin yayımı tarihinden başlayarak son başvuru tarihi 1 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden teslim edilerek yapılır" dedi.

Programın yatırım konularını da açıklayan Yılmaz, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, lineer sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, center pivot sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması ve toprak altı sulama sistemleri hakkında detaylı bilgi il ve ilçe müdürlüklerinden alınabilir. tüm çiftçilerimize duyurulur" şeklide açıkladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA