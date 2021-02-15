Kırıkkale'de yüz yüze eğitime kar engeli
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Kırıkkale'de yüz yüze eğitime kar engeli

15.02.2021 23:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:12
Kırıkkale'de yüz yüze eğitime kar engeli

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırıkkale'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Hıfsızsıhha Kurulu kararı gereğince, il genelinde açık olan tüm köy okulu ve anaokullarında yüz yüze eğitime 16 Şubat Salı ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, salı günü eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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