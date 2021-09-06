Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı, servisler denetlendi

KIRIKKALE'de 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı.

KIRIKKALE'de 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı.

Kırıkkale'de 256 okulda 46 bin 927 öğrenci ve 4 bin 78 öğretmen koronavirüs tedbirleri kapsamında dersbaşı yaptı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte okul bahçelerinde toplanan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrencilerle birlikte yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi, uzun bir aradan sonra okulun bahçesini canlı görmenin çok güzel olduğunu söyledi. Uzun süre ayrı kaldıkları okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, fiziksel mesafe kuralına uyarak sınıflara alındı.

OKUL SERVİSLERİ DENETLENDİÖte yandan yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri, okul servislerinde denetimlerde bulundu. Servis şoförleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirildi ve araçlarda dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can