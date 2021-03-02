Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından yüksek riskli iller kategorisindeki Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı.

Risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, anaokulları, ilkokul, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gelmenin mutluluğunu yaşadı. Yüz yüze eğitimin başladığı Tınaz İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende, fiziksel mesafeye göre bahçede sıraya giren öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.İlk ders zilini çalan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk günümüz, güzel bir gün. Hem sınıf içerisinde hem dışarıda sizlerden bir ricamız var; maskelerimizi sağlam bir şekilde, asla açmayacak şekilde tutuyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Şu an için biraz daha tedbirli, kurallara uyacak şekilde okulumuza gelirsek, en kısa sürede tüm arkadaşlarımızla aynı anda buluştuğumuz günler gelecektir" dedi. Yeniden okula gelen öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN