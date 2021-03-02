Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı

02.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:14
Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından yüksek riskli iller kategorisindeki Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı.

KORONAVİRÜSLE mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından yüksek riskli iller kategorisindeki Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı.

Risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, anaokulları, ilkokul, 8 ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. Uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gelmenin mutluluğunu yaşadı. Yüz yüze eğitimin başladığı Tınaz İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törende, fiziksel mesafeye göre bahçede sıraya giren öğrencilere koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.İlk ders zilini çalan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk günümüz, güzel bir gün. Hem sınıf içerisinde hem dışarıda sizlerden bir ricamız var; maskelerimizi sağlam bir şekilde, asla açmayacak şekilde tutuyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. Şu an için biraz daha tedbirli, kurallara uyacak şekilde okulumuza gelirsek, en kısa sürede tüm arkadaşlarımızla aynı anda buluştuğumuz günler gelecektir" dedi. Yeniden okula gelen öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı
Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı
Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı
Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Türkan Şoray Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Serdar Aziz Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kabine Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de yüz yüze eğitim başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:20:18. #1.15#
title