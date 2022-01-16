Kırıkkale'de yolculuk yapan kadınlara "KADES" anlatıldı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yolculuk yapan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yolculuk yapan kadınlara, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verildi.

Kades tanıtımları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktalarında ayrı ayrı uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, denetimde kadınların bulunduğu araçları durdurarak KADES'i anlattı, bir başkasına yönelik şiddete şahit olunması durumunda da uygulamanın kullanılabileceğini belirtti.

Ayrıca, uygulamayı indirmek isteyen kadınlara bilgilendirici broşür verdi.

Uygulama hakkında bilgi alan Kübra Pekşan, gazetecilerin sorusu üzerine, KADES'in güzel bir proje olduğunu belirterek, kadının korunmasına gerek kalmayan bir dünya istediklerini söyledi.

Tuğba Kürkçü de son dönemlerde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarından dolayı çok üzüldüğünü dile getirdi.

KADES'in çok güzel olduğunu ifade eden Kürkçü, bütün kadınların uygulamayı indirmesini istedi.

Kırıkkale'de 9 Ocak'ta eşi tarafından darbedilen ve bıçakla yaralanan bir kadın ile zanlı tarafından rehin alınan kız kardeşi, KADES'le acil yardım çağrısında bulunmuş, gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerine 3 dakikada giderek, daha kötü bir olayın yaşanmasının önüne geçmişti.