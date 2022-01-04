KIRIKKALE - Yolcu otobüsünün otomobile çarpması güvenlik kamerasında - Haberler
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KIRIKKALE - Yolcu otobüsünün otomobile çarpması güvenlik kamerasında

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yolcu otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

S.T. idaresindeki 28 TR 416 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda T.D'nin kullandığı 78 AAH 786 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin kavşaktan geçtiği sırada otobüsün çarpması yer alıyor.

KIRIKKALE - Yolcu otobüsünün otomobile çarpması güvenlik kamerasında

KIRIKKALE - Yolcu otobüsünün otomobile çarpması güvenlik kamerasında

KIRIKKALE - Yolcu otobüsünün otomobile çarpması güvenlik kamerasında

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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