Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 2,1 kilogram kubar esrar ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde 2,1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'dan Kırıkkale'ye bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde getirileceği ihbarını değerlendiren Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Tepe"nin de katıldığı aramada, otobüsün iç kısmında bulunan çanta rafında poşet içerisinde 2,1 kilogram kubar esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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