Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü - Haberler
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Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA, Halil İbrahim İdik - Güncel
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Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Ü. idaresindeki 06 BRY 031 plakalı otomobil, Kırıkkale - Ankara D-200 kara yolunun 14. kilometresinde, aynı yönde seyreden Kamil Koç turizme ait H.K. yönetimindeki 61 BE 191 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.Ü, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

AA / Halil İbrahim İdik - Güncel

Kırıkkale, Otomobil, Ankara, Güncel, Haber

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