Kırıkkale'de yolcu otobüs şarampole devrildi: 7 yaralı
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Kırıkkale'de yolcu otobüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Kırıkkale'de 17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

20.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16
Kırıkkale'de yolcu otobüs şarampole devrildi: 7 yaralı

'de 17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'den Ankara'ya yolcu taşıyan Y. idaresindeki 16 SYK 73 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 2'si personel 17 kişinin bulunduğu otobüste sürücü Evren Y. (45) ile yolculardan S.B. (50), R.B. (50), N.G., N.B. (19), Ö.B. (30) ve A.İ. (40) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık görevlilerince otobüsten çıkartılarak Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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