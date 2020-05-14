Kırıkkale'de yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
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Kırıkkale'de yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
14.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:20

Kırıkkale'de kontrolden çıkan bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Keskin ilçesine yolcu taşıyan Hıdır K. idaresindeki 71 K 991 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak sonucu devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken trafik polisleri de Kayseri-Ankara kara yolunu kısa süreli araç trafiğine kapattı. Kaza sonrasında devrilen minibüste sıkışan bazı yaralı yolcular, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Hıdır K. ile yolculardan Hüseyin D., Mehmet D., Şerafettin B., Duran U., Niyazi E. ve Şuayip K.'nın ilk müdahaleleri sağlık görevlilerince olay yerinde yapıldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 7 yaralı tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç trafiğine kapatılan Kayseri-Ankara kara yolunda da devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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