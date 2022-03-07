Kırıkkale'de yol kontrolünde esrar ele geçirildi - Haberler

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Kırıkkale'de yol kontrolünde esrar ele geçirildi

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de yol kontrolünde esrar ele geçirildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üzerinde esrar maddesi bulunan şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üzerinde esrar maddesi bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği "Tepe"nin de katıldığı aramada araçta bulunan H.T'nin (33) üzerinde 23,5 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkkale, Ankara, Esrar, Güncel, Haberler

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