Kırıkkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de etkili olan sis nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kırıkkale- Ankara kara yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kentte, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü; araçlar güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde 04 Kasım 2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 08 Kasım 2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Yoğun sis, kazalara da neden oldu. Kırıkkale-Ankara kara yolunun 14'üncü kilometresinde Burhan Şimşek yönetimindeki 06 CMF 622 plakalı otomobil, Gökhan Erduran yönetimindeki 06 RGU 41 plakalı otomobile arkadan çarptı. Erduran'ın otomobili savrulup karşı şeride geçerek takla attı. Kazada Gökhan Erduran ile yanındaki Hatice Erduran yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.