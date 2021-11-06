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Kırıkkale'de yoğun sis, trafiği yavaşlattı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de yoğun sis, trafiği yavaşlattı

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yoğun sis etkisini gösteriyor.

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yoğun sis etkisini gösteriyor.

Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem seyir halinde denetimlerini sürdürüyor hem de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alıyor.

Kentte sisin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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