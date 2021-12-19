Kırıkkale'de yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü - Haberler
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Kırıkkale'de yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

Kırıkkale'de yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilendi.

KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Kırıkkale- Kırşehir kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde yerini sise bıraktı. Kırıkkale- Kayseri kara yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle güçlükle ilerlerken, kar yağışının etkili olduğu kara yolunda karayolları ekipleri, yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama işlemlerine devam etti.Kar yağışından dolayı Kırıkkale-Kırşehir sınırında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolu 1 saat trafiğe kapandı. Trafik ekipleri, sürücülere, kapanan kara yolu açılana kadar Kırıkkale'de durdurarak mola vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.


Kırıkkale'de yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

Kırıkkale'de yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

Kırıkkale'de yoğun sis, görüş mesafesini 10 metreye düşürdü

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Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Son Dakika Haberleri

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