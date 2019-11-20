Kırıkkale'de yoğun sis
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Kırıkkale'de yoğun sis

KIRIKKALE'de etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

20.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:16
Kırıkkale'de yoğun sis

KIRIKKALE'de etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte karayolunda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: DHA
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