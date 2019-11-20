Kırıkkale'de yoğun sis
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.
Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.
Haber Videosu: Kırıkkale'de yoğun sis