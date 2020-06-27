Kırıkkale'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı Kırıkkale'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı Kırıkkale'de binlerce öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Kırıkkale'de YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de binlerce öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Kırıkkale'de öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, öğrencilere maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. Kırıkkale Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesine gelerek kapıda bekleyen öğrenci ve ailelerin sosyal mesafe kurallarına kısmen uyduğu görüldü. Sınava girecek öğrencilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. Sınav kapsamında bugün saat 15.30'a kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

Kaynak: İHA