Kırıkkale'de yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına vatandaş sahip çıktı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde, karla kaplı sokaklarda yiyecek bulamayan sokak hayvanları, mahalle sakinlerince besleniyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde birkaç gündür süren kar yağışının ardından, sokakta kalan kedi, köpek ve kuşlara gönüllü vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar, farklı noktalara oluşturdukları besleme yerlerine mama bıraktı. Sokak köpeklerine hazırladığı mamayı bırakırken görüntülenen Halim Bulut, insanların açlık çeken sokak hayvanlarını düşünüp, su ve yiyecek bırakmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN