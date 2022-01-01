Kırıkkale'de yılbaşı denetimleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de güvenlik güçleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yeni yılın ilk dakikalarında uyuşturucu ve alkol denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu kontrol noktasında araçları tek tek durdurarak uyuşturucu araması yaptı.

Narkotik köpeği "Cesur"un da katıldığı aramalarda, özellikle yolcu otobüslerinin bagajları titizlikle arandı.

Jandarmanın denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında alkol denetimi ile sürücülerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı.