Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek

Kırıkkale'de Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ana arı yetiştiriciliğine başlandı.

26.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:27

Kırıkkale'de Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında ana arı yetiştiriciliğine başlandı.

Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Bahşılı ilçesindeki 2 üreticiye 1000'er kovan ve 10'ar damızlık ana arı desteği verildi.

Üreticiler, bölgeye en uygun çeşit olan Kafkas ve Anadolu ırkını yetiştirecek ve bunları Tarım ve Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Projesi kapsamında Türkiye'nin her bölgesine satabilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi'nin Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlandığını söyledi.

Projenin KOP'a sunulduğunu ve uygun bulunarak desteklendiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Proje, 2 bin ana arı kovanı, 20 damızlık ana arı temini ve arı yetiştiricilerinin eğitimini kapsayan 3 temel unsurdan oluşuyor. Bu, yüzde 70 destekli ve yüzde 30 üretici katkılı bir proje. Proje kapsamında ilçede 2 üreticimize 1000'er kovan ve 10'ar damızlık ana arı desteği verdik. Üreticilerimiz burada yetiştirdikleri ana arıları hem kendi ihtiyaçları için kullanacaklar hem il genelindeki arıcılara verebilecekler hem de çevre illerdeki arıcıların ana arı ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar."

Ana arılar dijital ortamda da satılabilecek

Yılmaz, projenin ilk defa Kırıkkale'de uygulandığını, ilerleyen dönemde Kafkas ve Anadolu ırkının melez çeşidini bölgeye yayacaklarını belirterek, "Amacımız, ilimizde arı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve üretimimizi artırmak. Arı yetiştiricilerimizin ve arkadaşlarımızın bu konudaki gayretleri, projenin gerçekleşmesi noktasında son derece önemli. Bir de Tarım ve Orman Bakanlığımızın yeni uyguladığı Dijital Tarım Pazarı Projesi kapsamında yetiştiricilerimizin kayıtlarını buraya yaptırdık. Ürettikleri ana arıları dijital ortamda da rahatlıkla satabilecekler. Dolayısıyla kargo kayıpları ve masraflarının da önüne geçilmiş olacak." dedi.

Bir ana arı 60 liradan satılıyor

Arı yetiştiricisi emekli öğretmen Hanefi Liman (65) da yaklaşık 25 yıldır arıcılık yaptığını ve pek çok arı ırkıyla uğraştığını söyledi.

Bu süreçte hep başkalarının ürettiği ana arıları kullandığına dikkati çeken Liman, şunları kaydetti:

"Baktık ki verim yok, projeyi duyunca yöremize en uygun Anadolu ve Kafkas ırkı arıları üretmek için tamam dedik. Bu kapsamda 1000 ana arı kapasiteli işletmemizi kurmuş bulunuyoruz. Projemizin yüzde 70'i hibe, yüzde 30'unu biz karşıladık. Damızlık bir ana arı, yanındaki 5-6 işçi arıyla kafeste gelir, biz de onu normal kovana koyarız. Normal kovanda devam ederken ondan aldığımız larvalar ve transferlerle ana arı yetiştirmeye çalışırız. Şu ana kadar 400'e yakın ana arı yetiştirdik. Bir taraftan yetiştiriyoruz, bir taraftan da satıyoruz. Anadolu ve Kafkas ırkı bir ana arıyı 60 liraya veriyorum. Şu anda 250 kovan dolu. 1000 kovanı da doldurup, sezonda 4 parti devir yaptırmak istiyoruz."

Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt verdi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt...
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Hurdaya dönen araçta sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Hurdaya dönen araçta sürücü şans eseri hayatta kalmayı başardı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
800 bin liralık altınını kaptıran kadın, dolandırıcının yakalandığını duyunca gözyaşlarına boğuldu
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı
Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Alişan Cem Yılmaz Buse Varol Hülya Avşar
Spor Serdar Aziz Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Bursa Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:28:58. #1.15#
title