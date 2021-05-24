Kırıkkale'de yeni mesire alanı çalışmaları sürüyor
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Kırıkkale'de yeni mesire alanı çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de yeni mesire alanı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesince yapılan yeni mesire alanında çalışmalar devam ediyor.

Kırıkkale Belediyesince yapılan yeni mesire alanında çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Arpalı Çukuru mevkisinde 30 bin metrekarelik alanda devam eden çalışmaları inceledi.

Saygılı, mesire alanının tamamlandığında temiz havanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı olacağını belirtti.

Yeni mesire alanında, yürüyüş ve bisiklet yolu, 100 kamelya ve mangal yakmak isteyen vatandaşlar için barbekü de yerleştirdiklerini aktaran Saygılı, "Vatandaşlarımız, ailesiyle buraya gelerek huzurlu bir ortamda hem piknik yapabilecekler hem de dinlenebilecekler. Şehrin ve çalışmanın stresli ortamından bir süre uzak durmak isteyen herkes burada kafa dinleyebilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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