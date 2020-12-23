KIRIKKALE - Yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu
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KIRIKKALE - Yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu

23.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:33

Kırıkkale'de yeni açılan bir alışveriş merkezi önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kırıkkale'de yeni açılan bir alışveriş merkezi önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Tepebaşı Mahallesi Menderes Caddesi'nde dün açılan iş yerindeki indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, gün boyu alışveriş merkezi önünde kalabalığa neden oldu.

Polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, iş yeri önünde kuyruk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Öte yandan, kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda da gün boyunca yoğunluk yaşandı.

Ekipler, özellikle banka ve iş yerleri önünde oluşan kalabalıklara, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

KIRIKKALE - Yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu
KIRIKKALE - Yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu
KIRIKKALE - Yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu
KIRIKKALE - Yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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