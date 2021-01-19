Kırıkkale'de yem taşıyan araçta kaçak sigara ele geçirildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yem taşıyan bir tırda 750 paket kaçak sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından gelen ve hayvan yemi taşıyan bir tırı Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Cinali mevkisinde durdurdu.

Jandarma dedektör köpeği "Cesur"un da katıldığı aramada, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü V.O. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen