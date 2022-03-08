Kırıkkale'de yaşlı kadınları gasbeden 2 zanlı tutuklandı
AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de kardeş 2 yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kardeş 2 yaşlı kadının ziynet eşyalarını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kardeşler M.Ü. (85) ve N.E'nin (76), Selimözer Mahallesi'ndeki evlerine gece saatlerinde pencereyi kırarak giren 2 kişi, kadınların bilezik ve yüzüklerini gasbetti.
İhbar üzerine eve giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri M.M. ve C.Ö'yü düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Üzerlerinde 5 bin 650 lira bulunan 2 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel