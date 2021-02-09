Kırıkkale'de yaşayan yaşlı vatandaşlar yalnız bırakılmıyor
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Kırıkkale'de yaşayan yaşlı vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

09.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:20
Kırıkkale'de yaşayan yaşlı vatandaşlar yalnız bırakılmıyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda Kırıkkale'deki köy ve mahallelerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in talimatları doğrultusunda Kırıkkale'deki köy ve mahallelerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışma ile jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan tüm köy ve mahalleler taranarak, yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar tespit edildi.

Bu kapsamda 196 köy ve mahallede, 75 yaş üzeri yalnız yaşayan toplam 101 vatandaş belirlendi. Köylerde rutin faaliyet icra eden Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, devriyelerinde salgın tedbirleri de dikkate alınarak yaşlı vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirmeleri, ayrıca varsa ihtiyaçlarının giderilmesi talimatı verildi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da dikkate alan jandarma ekipleri, köylerde sürdürülen "Huzur Güven Uygulamaları" kapsamında önceden tespiti yapılan vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaretlerde, Vefa Sosyal Destek Gruplarından da faydalanılarak çeşitli ihtiyaç malzemeleri teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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