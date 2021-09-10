Kırıkkale'de yasa dışı bahse 'kırmızı kart' - Haberler
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Kırıkkale'de yasa dışı bahse 'kırmızı kart'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de yasa dışı bahse 'kırmızı kart'

Kırıkkale'de illegal bahsi engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla LED ekrana 'yasa dışı bahse kırmızı kart' görseli yansıtıldı.

Kırıkkale'de illegal bahsi engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla LED ekrana 'yasa dışı bahse kırmızı kart' görseli yansıtıldı.

Ülke genelinde siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile SİBERAY programı oluşturuldu. Bu neticede Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 'yasa dışı bahse kırmızı kart' konulu görseller hazırlandı. Oluşturulan kamu spotu görseli Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan dijital panoda yayımlanmaya başlandı.

İllegal bahsin cezalarına ilişkin yayımlanan kamu spotunda, "Yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak suçtur. Oynayanlar 11 bin 877 TL'den 47 bin 525 TL'ye kadar, oynatanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır" ifadeleri yer aldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de yasa dışı bahse 'kırmızı kart'

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Haber: Kırıkkale'de yasa dışı bahse 'kırmızı kart' - Haberler
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