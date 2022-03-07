Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı - Haberler

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Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilmek üzere Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesine teslim edildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilmek üzere Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesine teslim edildi.

İlçede görevli fahri av müfettişi, dağlık alanda kanadından yaralı halde bulduğu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler de puhu kuşunun tedavi edilmesi için KKÜ Veteriner Fakültesine götürdü.

Yarılı kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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