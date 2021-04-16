Kırıkkale'de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı
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Kırıkkale'de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı

Kırıkkale'de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde arazide yaralı olarak bulunan şah kartalı tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yahşihan Belediye ekiplerince yaralı olarak bulunan Şah Kartal (Aquila Heliaca), Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibimizce alınarak tedavi olabilmesi amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim edildi. Şah Kartallar, orman ve bozkır ekosisteminin kesiştiği bölgelerde yuva yaparak avlanırlar. Kanat açıklıkları 200 santimetre, ağırlıkları 5.5 kilograma kadar çıkabilmektedir. Koruma altındaki bu tür, sincap, tahtalı, gelengi, tavşan hatta tilki bile avlayabilmektedir" ifadesi kullanıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı
Kırıkkale'de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı
Kırıkkale'de yaralı bulunan şah kartalı tedaviye alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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