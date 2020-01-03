Kırıkkale'de yangın çıkan apartmandaki 3 kişi kurtarıldı
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Kırıkkale'de yangın çıkan apartmandaki 3 kişi kurtarıldı

Kırıkkale'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

03.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:26
Kırıkkale'de yangın çıkan apartmandaki 3 kişi kurtarıldı

'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Selim Özer Mahallesi 2293. Sokak'ta sabah saatlerinde 4 katlı apartmanın giriş katında Yaşar Baran'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üst kattakilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Diğer dairelerde mahsur kalan biri çocuk 3 kişi, balkona uzatılan merdivenle indirildi.

Kimsenin bulunmadığı dairedeki eşyaların zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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