Kırıkkale'de yangın

Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA