Kırıkkale'de yangın
Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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