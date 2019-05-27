Kırıkkale'de yangın

Kırıkkale'de yangın

Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de yangın

Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et