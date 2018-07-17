Kırıkkale'de Yangın

Kırıkkale'de bir iş yerinin bacasında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun karayolu Yahşihan ilçesi yakınlarında bir dinlenme tesisinin bacasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu bacadaki yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü.