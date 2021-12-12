Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü - Haberler
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Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de müstakil bir evin ikinci katında sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de müstakil bir evin ikinci katında sobadan kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangını duyan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1529. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evin ikinci katında kömür sobasından kaynaklı çıkan yangında kanepeler tutuştu. Pencereden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede müdahale ettiği yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yaptı. Dumanları gören mahalle sakinleri ise yangının bulunduğu alana toplandı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Sağlık ekipleri ise tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

Kırıkkale'de yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

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