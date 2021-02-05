Kırıkkale'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
05.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:20
Kırıkkale'de tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kırıkkale'de tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Gürler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan İlyas Karafilik'ten (63) haber alamayan oğlu babasının evine gitti.
Babasının odada hareketsiz yattığını fark eden oğlu, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Karafilik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Karafilik'in cenazesi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen