Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
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Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi

Kırıkkale'de bir akaryakıt dağıtım şirketinde 2 milyon 684 bin 971 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kırıkkale'de yaklaşık 2 milyon 685 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
18.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:48

Kırıkkale'de bir akaryakıt dağıtım şirketinde 2 milyon 684 bin 971 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahşılı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt dağıtım şirketini takibe aldı.

Yaklaşık 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan şirkete, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 silonun bulunduğu tesiste yapılan ölçümlerde, 3 silodaki motorin yakıtının kaçak olduğu belirlendi.

Silolarda bulunan 2 milyon 684 bin 971 litre motorine el koyan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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