Kırıkkale'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik 3 saat aksadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik 3 saat aksadı

Kırıkkale'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik 3 saat aksadı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, patlama riskine karşı Kırıkkale-Ankara kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, patlama riskine karşı Kırıkkale-Ankara kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı.

Ali A. idaresindeki 06 EK 663 akaryakıt yüklü tanker, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarındaki park alanına girdiği sırada devrildi.

Tırın üç parçaya ayrıldığı kazada, sürücü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler, tankerin patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi alarak Kırıkkale-Ankara kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

TÜPRAŞ'tan gelen uzman ekiplerin aldığı önlemlerin ardından yakıt başka bir tankere aktarıldı.

Yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldıktan sonra kilometrelerce araç kuyruğu oluşan kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, "Hem itfaiye ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştı hem de polis ve jandarma ekiplerimiz güvenlik tedbirleri aldı. Yakıttaki sızma ve çevreye zarar verme riskine karşı da TÜPRAŞ'tan gelen ekiplerimiz çevresel boyutta tedbirleri aldılar. Geçmiş olsun, en azından sürücümüzün hayati tehlikesi yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Erol Bulut Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik 3 saat aksadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 18:05:13. #1.16#

title