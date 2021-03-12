Kırıkkale'de yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
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Kırıkkale'de yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

12.03.2021 17:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:20
Kırıkkale'de yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Kırıkkale'de aralarında cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale'de aralarında cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde 5 ayrı hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 11 suç kaydı bulunan ve yağma suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ş.G., 8 ayrı hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 13 suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. hakkında cinsel istismar suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. ve şantaj suçundan aranması bulunan K.G. isimli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken K.G. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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