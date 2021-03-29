Kırıkkale'de yaban hayvanlarına 1 ton yem
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Kırıkkale'de yaban hayvanlarına 1 ton yem

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de yaban hayvanlarına 1 ton yem

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle kanatlılar için doğaya 1000 kilogram yem bırakıldı.

Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle kanatlılar için doğaya 1000 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçe hafta yaşanan kar yağışının ardından il genelinde yüksek kesimlerde yemleme çalışması yapıldığı belirtildi.

Kanatlılara yönelik 26-28 Mart tarihleri arasında yapılan yemleme çalışmalarında doğaya 1 ton yem bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan, göç sırasında bitkin düşen leyleğin ekipler tarafından bulunarak bakıma alındığı, tedavisinin ardından Avrupa'ya olan göçüne devam etmesi için serbest bırakılacağı aktarıldı.

Açıklamada, leyleğin ayağındaki damganın Polonya'da işaretlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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