Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
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Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda

Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
Demirören Haber Ajansı / Burak CAN - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlarla görüntülendi.

KIRIKKALE'de, ormanlık ve dağlık bölgelerde yaşayan yabani hayvanlar, fotokapanlarla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki hayvan popülasyonunun belirlenmesi amacıyla belli bölgelere fotokapanlar yerleştirildi. Kırıkkale'de yaşayan toy kuşu, karaca, kurt, porsuk, tavşan, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanların doğal yaşamı fotokapanlara yansıdı. Fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışı kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.


Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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