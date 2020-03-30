Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli" - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Saygılı, Kırıkkale

Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli"

Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli" Araçlar solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı;

30.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:20
Kırıkkale'de virüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli'

Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli"

Araçlar solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı;

"Tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz"

KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesi tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan 'dezenfeksiyon tüneli'nde kent merkezindeki ambulanslar ve toplu taşıma araçları solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Kırıkkale Belediyesi, 'Dezenfeksiyon tüneli' oluşturdu. Kent merkezindeki tüm ambulanslar olmak üzere toplu taşıt araçları da burada solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca tünelde vatandaşların özel araçları da belirlenen gün ve saatler aralığında ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. Dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Önceliğimiz tabi ki sağlık çalışanlarımız, onlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Onların sağlığı da çok önemli. Onlar hayatta olacaklar dik olacaklar ki bizlere de faydası olsun" dedi.

"Kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz"

Ambulansların yanı sıra diğer toplu taşıt araçlarının da solüsyon buharı ile dezenfekte edildiğini kaydeden Saygılı, şunları kaydetti:

"Ambulansların içleri mutlaka yapılıyor ama dışıyla ilgili olarak bir özel dezenfektan maddesi ile içi ve dışını beraber yapmak kaydıyla bir ünite kurduk, burada onların dezenfektan çalışmalarını yapıyoruz. Sadece ambulanslarımız değil aynı zamanda toplu taşıma araçlarımızı da buraya getirerek yapıyoruz. Zaman ve imkan kalırsa da şahsi araçları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz."

"Evde kal çağrısına büyük bir oranda uyuyorlar"

Başkan Saygılı, "Ben bir defa daha sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de vatandaşlarımız, Valimizin başkanlığında yapılan pandemi heyetinin almış olduğu kararla evde kal çağrısına büyük bir oranda uyuyorlar. Kırıkkale, emekli nüfusunun çok olduğu bir şehir. Ben bir defa da bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimize evde kalmaları noktalarında duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saygılı, kent merkezinde belediye ekiplerince 7/24 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kırıkkale'de virüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli"

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haber
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haber
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haber
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Barcelona, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların maaşında yüzde 70 kesinti yapacak
Barcelona, koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların maaşında yüzde 70 kesinti yapacak
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Kadir Aydar Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Zekeriya Birkan
Magazin Sıla Kalben Ebru Polat Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Tamer Tuna Fatih Terim Yılmaz Vural Bülent Uygun
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de virüse karşı "dezenfeksiyon tüneli" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:15:57. #1.14#
title