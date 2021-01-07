Kırıkkale'de vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Ağırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, karbonmonoksit gazının renksiz, kokusuz, tatsız ve tahrişe neden olmayan zehirli bir gaz olduğu belirtti.

Bu özelliklerinden dolayı karbonmonoksit gazının "sessiz katil" olarak adlandırıldığı vurgulayan Ağırtaş, şu uyarılarda bulundu:

"Karbonmonoksit bütün dünyada birçok ölüme neden olmaktadır. Genellikle bu ölümler, doğal gaz ve karbon içeren kömür, odun, gazyağı gibi yakıtların tam yanmaması, soba, şofben ve diğer araç gereçlerin hatalı kullanılması ve havalandırmanın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Zehirlenme, baş ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, bulantı-kusma, göğüs ağrısı ve vücut uyuşması gibi belirtilerle kendini gösterir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri zaman zaman ölümle de sonuçlanabilmektedir. Zehirlendiği düşünülen kişi hemen temiz havalı bir ortama alınmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedaviden daha önemli olan durum, zehirlenme hadisesinin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen