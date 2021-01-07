Kırıkkale'de vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

07.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:34
Kırıkkale'de vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Ağırtaş, yaptığı yazılı açıklamada, karbonmonoksit gazının renksiz, kokusuz, tatsız ve tahrişe neden olmayan zehirli bir gaz olduğu belirtti.

Bu özelliklerinden dolayı karbonmonoksit gazının "sessiz katil" olarak adlandırıldığı vurgulayan Ağırtaş, şu uyarılarda bulundu:

"Karbonmonoksit bütün dünyada birçok ölüme neden olmaktadır. Genellikle bu ölümler, doğal gaz ve karbon içeren kömür, odun, gazyağı gibi yakıtların tam yanmaması, soba, şofben ve diğer araç gereçlerin hatalı kullanılması ve havalandırmanın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Zehirlenme, baş ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, bulantı-kusma, göğüs ağrısı ve vücut uyuşması gibi belirtilerle kendini gösterir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri zaman zaman ölümle de sonuçlanabilmektedir. Zehirlendiği düşünülen kişi hemen temiz havalı bir ortama alınmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedaviden daha önemli olan durum, zehirlenme hadisesinin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Güven Yalçın Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:52:51. #1.15#
title