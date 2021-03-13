Kırıkkale'de vatandaşlara anlık Covid-19 bilgisi, riskli lokasyon mesajla bildiriliyor
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Kırıkkale'de vatandaşlara anlık Covid-19 bilgisi, riskli lokasyon mesajla bildiriliyor

13.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:59
Kırıkkale'de vatandaşlara anlık Covid-19 bilgisi, riskli lokasyon mesajla bildiriliyor

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği lokasyonlarda vatandaşlara bilgilendirme mesajı atılıyor.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) vakalarının artış gösterdiği lokasyonlarda vatandaşlara bilgilendirme mesajı atılıyor. Böylece bulaş oranının büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

İllerin risk değerlendirme haritasında turuncu renk ile yüksek riskli şehirler arasında yer alan Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürüyor. Cadde, sokak ve insan yoğun olarak bulunduğu alanlarda, görevli ekiplerce vatandaşlar kurallara uymaları konusunda sık sık uyarılıyor. Ayrıca Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim ekiplerinin araçlarının hoparlörlerinden de cadde ve sokaklarda uyarılarda bulunuluyor.

Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için yeni adımlar da atılıyor. Cadde ve sokağında vaka artışı görülen vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderiliyor. Vatandaşlara "Caddenizde/sokağınızda Covid-19 vakalarında artış görülmüştür. Bu süreçte evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak kullanım alanlarından uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım" mesajı ulaştırılıyor.

Korona virüs salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olması planlanan proje ile, Covid-19 bulaşının büyük oranda azaltılması hedefleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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