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Kırıkkale'de vatandaşlar sabah namazında buluştu

Kırıkkale'de vatandaşlar sabah namazında buluştu
AA / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vatandaşlar "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

BAHŞILI, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vatandaşlar "Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programında sabah namazında bir araya geldi.

İlçe Müftülüğünce Hüseyin Onbaşı Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahi okundu, sohbet ve dua edildi.

İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk, yaptığı konuşmada, "Şeytana uymayalım, Allah'ın yolundan ayrılmayalım. 1 Ocak 2022 günü sabah namazında her yerde buluşmalar yapıldı, dualar edilerek tespihler çekildi. Bütün imamlarımız, muhtarlarımız ve cemaatimiz burada. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Kadınların da katıldığı programda, cemaate çay ve simit ikram edildi.

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AA / Ahmet Yaman - Son Dakika Haberleri

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