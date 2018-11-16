Kırıkkale'de Vatandaşa Emniyet Kemeri Uyarısı Yapıldı

Kırıkkale'de trafik ekipleri ve öğrencilerden oluşan gönüllü trafikçiler, cuma namazının ardından vatandaşları emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Trafik ekipleri ve gönüllü trafikçiler, Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı çıkışında kurdukları stantta camiden çıkan cemaate broşür dağıtarak, bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki emniyet kemeri kullanımı sayısını artırmak için başlattıkları çalışma kapsamında cami çıkışında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Kentteki emniyet kemeri kullanım oranının çok düşük olduğunu ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"Emniyet kemeri takma oranımız Türkiye ortalamasının altında. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, yol kullanıcılarının ve sürücülerin yüzde 17'sinin şehir içerisinde emniyet kemeri kullandığını, şehirler arası yollarımızda ise bu sayının yüzde 55-60 civarında olduğunu tespit ettik. Emniyet kemeri, kazaları birebir etkileyen bir konu değil ancak meydana gelen kazalarda can kaybını ve yaralanmaları engelleyen bir unsur. Bu kapsamda, bir hafta boyunca vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemini hatırlatmaya çalıştık. Bundan sonra denetimlerde bu konuda kural ihlali tespitinde artık ceza uygulanacak."