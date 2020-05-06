Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler de arttırıldı: 91 kişiye 66 bin lira ceza
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Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler de arttırıldı: 91 kişiye 66 bin lira ceza

Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler de arttırıldı: 91 kişiye 66 bin lira ceza
06.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:52

Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler de arttırıldı: 91 kişiye 66 bin lira ceza Kırıkkale'de son iki haftada sıfırlanan korona virüs vaka sayısının ziyaretler nedeniyle bir günde ciddi artış göstermesinin ardından emniyet güçlerince gün boyunca yapılan denetimlerde Covid-19...

Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler de arttırıldı: 91 kişiye 66 bin lira ceza

KIRIKKALE - Kırıkkale'de son iki haftada sıfırlanan korona virüs vaka sayısının ziyaretler nedeniyle bir günde ciddi artış göstermesinin ardından emniyet güçlerince gün boyunca yapılan denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymayan 91 kişiye toplamda 66 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Kırıkkale'de son iki haftada sıfırlanan korona virüs vaka sayısı, ziyaretler nedeniyle bir günde ciddi artış göstermesinin ardından kent genelinde denetimler arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında devriye uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonuçlarını paylaşan Kırıkkale Valiliği, 65 yaş üstü 11 kişi, 20 yaş altı 20 kişi, park bahçe ve mesire alanı yasağı 3 kişi, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 30 kişi olmak üzere toplamda 80 kişiye idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

İş hanına operasyon düzenlendi

Öte yandan bir iş hanına düzenlenen kumar operasyonunda da sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

"Vatandaşlarımızın Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uyması toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir"

Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimler artarak devam edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kolluk kuvvetleri tarafından tedbir ve yasakların uygulanmasına yönelik olarak ilimiz merkezinde 06.05.2020 tarihinde toplam 80 şahsa idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. Kolluk personelimize; zabıta, sağlık ve tarım personelimizde eşlik etti. Yenidoğan Mahallesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ise aynı mekanda bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten toplam 34 bin 650 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızın Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uyması toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kırıkkale'de vaka sayısı artınca denetimler de arttırıldı: 91 kişiye 66 bin lira ceza

Kaynak: İHA

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