Kırıkkale'de vaka sayısı artan bölgedeki vatandaşlar SMS ile uyarılıyor

Kırıkkale Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği bölgede yaşayan vatandaşları SMS ile bilgilendiriyor.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, vatandaşlar Kovid-19'a karşı SMS ile uyarılıyor.

Herhangi bir sokak veya caddede Kovid-19 görüldüğü andan itibaren Valilik tarafından vatandaşlara, "Caddenizde/sokağınızda Kovid-19 vakalarında artış görülmüştür. Evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım." mesajı gönderiliyor.

Uygulamayla vaka artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen