Kırıkkale'de Üzerine Beton Direk Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Keskin ilçesinde üzerine beton direk düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Elanur Cöke (5) ve ailesi Yenimahalle Kılıç Sokak'taki bir yakınlarının düğüne gitti. Bu sırada rüzgarın etkisiyle evin balkon çatısını tutan beton direk çocuğun üzerine düştü.

Direğin altında kalan ve ağır yaralanan Cöke, ambulansla önce Keskin Devlet Hastanesine, ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Cöke, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keskin Kaymakamı Muammer Köken, olayın ardından evde incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.