Kırıkkale'de üzerinde taşıma ruhsatı bulunmayan tabanca ele geçirilen kişi hakkında adli işlem başlatıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekipleri, üzerinde taşıma ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde E.E. isimli kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Polis ekiplerince E.E'nin üzerinde yapılan aramada, birer adet bulundurma ruhsatlı tabanca ve şarjör ile 15 fişek ele geçirildi.

E.E. hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.